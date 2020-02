L’anno scorso, Huawei ha introdotto il suo nuovo sistema aggiornato EMUI 10. L’OS si basa su Android 10 ed è l’ultima skin personalizzata dell’azienda disponibile. A quanto pare, però, la società ha già in programma di rilasciare un’update, EMUI 10.1, con la serie Huawei P40.

In passato, Huawei ha lanciato due versioni del sistema operativo in un solo anno da quando è stata lanciata la serie P20. Il primo è stato EMUI 8.1 che è subentrato dopo EMUI 8 (Android 8 Oreo). Allo stesso modo, EMUI 9.1 ha seguito EMUI 9 ed è stato lanciato per la serie Huawei P30.

Huawei P40 con EMUI 10.1 in arrivo ?

Seguendo lo stesso ragionamento, la serie P40 dovrebbe arrivare con EMUI 10.1. Tuttavia, a partire da ora, nessun annuncio ufficiale è stato fatto riguardo a EMUI 10.1. In altre parole, potrebbe non essere lanciato ma è probabile che lo sia dato i trascorsi dei device precedenti. Se la nuova versione di EMUI verrà rilasciata, la serie P40 sarà probabilmente quella che riceverà il nuovo software.

Per chi non lo sapesse, EMUI 10 si basa sul sistema operativo Android 10 e il suo design UX e l’interfaccia utente è simile alle funzionalità fornite da Android. Comunque, non è ancora chiaro cosa dobbiamo aspettarci da una versione aggiornata di EMUI 10. In particolare, non è noto quali nuovi miglioramenti o modifiche EMUI 10.1 porterà con sè, ma probabilmente porterà anche una migliore prestazione hardware.

La versione attuale della skin personalizzata Huawei porta la tecnologia GPU Turbo, che migliora la grafica, insieme a Link Turbo (migliora le velocità di rete fino al 70 percento) e altro ancora. In termini di memoria, Il super file system EROFS consente alla piattaforma Android di trasferire i dati più velocemente del 20 percento e Ark Compiler semplifica le applicazioni di terzi del 60 percento.

Attualmente, EMUI 10 è ancora in fase di lancio per vari smartphone Huawei e non è disponibile per tutti. Sfortunatamente, dovremo aspettare e vedere se l’azienda presenterà EMUI 10.1 all’evento di lancio della sua nuova serie di smartphone.