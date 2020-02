Google sta ponendo nuove restrizioni su quali app Android possono tracciare la tua posizione in background. La società ha iniziato un nuovo processo di revisione che controllerà se un’app deve accedere ai dati di localizzazione. Le modifiche sono state annunciate in un post sul blog agli sviluppatori Android all’inizio di questa settimana.

Google afferma che dal 3 agosto tutte le nuove app Google Play che richiedono l’accesso in background dovranno superare i test. Sebbene il tracciamento della posizione sia una funzionalità essenziale per molte app e servizi, può essere piuttosto invasivo e pericoloso.

Google vuole tenere i device Android al sicuro

Il tracciamento in background è ancora peggio, perché significa che potresti non essere completamente a conoscenza di quali app sul tuo telefono ti stanno monitorando. Con il nuovo processo, Google afferma che esaminerà la funzionalità principale di un’app. Le modifiche sono state annunciate nell’ambito di un più ampio controllo del tracciamento della posizione in Android 11, che segue le orme di iOS 13.

Il sistema operativo di Apple offre anche un promemoria quando le app stanno monitorando la tua posizione in background. Tuttavia, queste politiche apparentemente non si applicano ad alcune app di Apple, come Find My. Al contrario, Google afferma che le sue norme si applicheranno alle proprie app, il che è rassicurante dato l’approccio tutt’altro che perfetto dell’azienda al monitoraggio della posizione in passato.

Il post dell’annuncio ricorda inoltre agli sviluppatori di essere responsabili di eventuali SDK e librerie di terze parti che utilizzano nelle loro app. L’anno scorso, uno studio ha scoperto che alcune app stavano usando questi SDK per tracciare gli utenti, anche quando gli utenti avevano rifiutato il tracciamento della posizione.