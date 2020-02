Samsung lancerà sul mercato una nuova versione premium del Galaxy Chromebook. La nuova versione sarà inizialmente disponibile solo in alcune zone e non includerà la connessione LTE.

Il Pixelbook di Google ha offerto un’opzione premium a chiunque cercasse un convertibile Chrome OS di fascia alta. Più di due anni dopo l’uscita di quest’ultimo non c’è stato un vero e proprio successore. Tutto quello che abbiamo ottenuto l’anno scorso è stato un Pixelbook Go da 650 dollari. All’evento CES di quest’anno, Samsung ha lanciato il Chromebook Galaxy, un degno successore del laptop Google uscito nel 2017. Il convertibile Samsung è ora riservato per lo più al mercato americano e non otterrà una variante LTE.

Il nuovo Chromebook presenta un display in 4K da 13,3 pollici (3.840 x 2.160) AMOLED con rapporto 16:9, CPU quad-core, processore Intel Comet Lake Core i5-10210U di decima generazione. GPU grafica integrata Intel UHD. RAM 8 o 16 GB. Memoria SSD PCIe da 256 GB o 1 TB, slot per schede microSD, batteria 49 Wh. Inoltre, due porte USB Type-C e jack per cuffie. Presenta anche la S Pen, il lettore per le impronte digitali, la tastiera retroilluminata, nei colori Fiesta Red e Mercury Grey.

Il Chromebook Samsung Galaxy è come un’elegante lastra di metallo con lati piatti e uno schermo in 4K che sovrasta i Pixelbook. Utilizza il più recente processore Intel Comet Lake i5 di decima generazione, abbinato a 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, come accennato prima, quindi sono numerose le caratteristiche interessanti. Il convertibile viene fornito con lo stilo S Pen che si trova all’interno di uno slot dedicato, proprio come i telefoni della serie Galaxy Note. Il deck della tastiera ospita un lettore di impronte digitali e una fotocamera, che è possibile utilizzare per scattare foto quando si utilizza il Chromebook Galaxy come tablet.

Best Buy ha già elencato il Chromebook Samsung in due varianti di colore – Fiesta Red e Mercury Grey. E aggiunge che la variante da 8 GB + 256 GB del notebook è prevista per il rilascio il 6 aprile per $ 1.000, mentre non ci sono notizie sull’opzione con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, di cui Samsung ha parlato al lancio. Il sito statunitense Samsung aveva precedentemente affermato che la variante LTE sarebbe stata disponibile, ma in seguito la società ha chiarito in una comunicazione che per il momento sarà venduta solo la configurazione non LTE. È del tutto possibile che il modello da 16 GB + 1 TB possa arrivare con il supporto LTE in una data futura.