Arriva un nuovo importante aggiornamento per FIFA 20. Questa volta, il titolo calcistico preferito dai videogiocatori otterrà la Copa Libertadores del Sud America all’inizio di marzo e con essa una serie di nuovi club con licenza ufficiale. Il torneo sarà disponibile in-game dal 3 marzo tramite un aggiornamento gratuito dei contenuti su PC, PlayStation 4 e versioni Xbox One del gioco.

L’aggiornamento pesa circa 4.8GB su PS4 e circa 5.5GB su Xbox One. Non c’è alcuna parola sull’aggiornamento della versione Switch, quindi sembra che i giocatori sulla console Nintendo perderanno di nuovo un’update gratuito. Tuttavia, potrebbe arrivare in seguito anche se non è stato ancora comunicato ufficialmente.

Fifa 20, l’update sarà disponibile a breve

Dopo l’aggiornamento, FIFA 20 avrà una nuova modalità Torneo Libertadores, che ti permetterà di utilizzare squadre del calibro di River Plate, Boca Juniors e Flamengo dalla fase a gironi alla finale.

L’aggiornamento aggiunge due nuovi stadi a FIFA 20. Nella modalità Kick Off puoi giocare ai tornei Libertadores, Sudamericana e Recopa. La modalità Carriera aggiunge tutti e tre i tornei, il che significa che avrai quelle strutture di gara e presentazioni ufficiali delle partite. EA Sports ha dichiarato che FUT avrà oltre 500 nuovi giocatori e contenuti di gioco a tema Libertadores.

Dail 3 marzo, le 28 squadre che si sono qualificate direttamente per la fase a gironi nella vita reale dei Libertadores 2020 saranno incluse nella modalità Torneo, con i quattro club rimanenti estratti casualmente dai campionati sudamericani esistenti in FIFA 20. Le restanti quattro squadre che raggiungeranno le fasi a gironi attraverso il turno di qualificazione e verranno aggiunte in un aggiornamento successivo.

Per quanto riguarda le squadre e i giocatori brasiliani, dopo aver scaricato l’aggiornamento puoi giocare con kit e stemmi brasiliani completamente autentici in FIFA 20 Kick Off, modalità carriera, e la modalità torneo Libertadores.