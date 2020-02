ENEL non solo sconta il prezzo dell’energia ma fa un regalo ai nuovi clienti che scelgono la pazza iniziativa della luce GRATIS. Ogni giorno, infatti, la nuova tariffa rivolta ai clienti che entrano a fare parte del gruppo offre 3 ore di energia Free da usare liberamente per consumare senza spendere un solo centesimo. Scopriamo come trovarla ed in che cosa consiste esattamente.

ENEL Energia regala la luce ai clienti: per 3 ore non consumi niente

In questo ultimo periodo il buon nome della società è caduto più volte al centro della critica. Gli incessanti attacchi phishing si sono susseguiti con email sempre più agguerrite ed infanganti il buon nome del provider. Una finta email ha propinato falsi conguagli nonché ipotetici rimborsi che non sono mai arrivati e che hanno avuto come unico effetto quello della truffa.

Per tirarsi fuori da una situazione non voluta la storica compagnia ha iniziato a proporre nuova tariffe come “ORE FREE“, attraverso cui i clienti possono garantirsi l’uso di energia per 3 ore a 0 euro ogni giorno e senza alcun vincolo contrattuale o di sorta. Si tratta di uno sconto assoluto per quelli che sono i consumi registrati al contatore. Tra l’altro i clienti hanno anche facoltà di tenere traccia delle statistiche per le fasce orarie tramite la comoda app mobile. La scelta delle ore in omaggio è a discrezione dell’utente che può farne l’uso che ritiene più opportuno scegliendo tra la notte ed il giorno come meglio crede.

