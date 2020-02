Diesel ed elettrico sono sempre a confronto ma tra poco tutto ciò non avrà più alcun senso per la presenza di un nuovo tipo di auto del futuro. Le prospettive descritte da Felix Gress di Continental fanno ben sperare su un futuro eco sostenibile in cui consumi ed emissioni saranno ridotte al minimo per la soddisfazione dell’utente e dell’ambiente. In studio c’è una soluzione importante pronta a stravolgere il mondo dei motori.

Diesel battuto, elettrico surclassato: arriva il motore che non ti aspetti

Fondamentalmente si sta puntando ad incentivare l’uso dei veicoli green procedendo alla demonizzazione più totale dei combustibili fossili. Carburanti come Diesel e Benzina sembra ormai in preda ad una sorta di obsolescenza programmata con data a termine fissata per il prossimo 2030 così come annunciato da Gress.

A partire dal prossimo decennio, infatti, il motore ad idrogeno imperverserò per le strade con una capacità ed una resa oggi ritenute eccezionali. Sembra che basteranno appena 5 minuti di ricarica per portare la lancetta del serbatoio al 100% con centinaia se non migliaia di chilometri di autonomia.

Al momento manca soltanto una efficace rete di distribuzione del carburante che arriverà a partire dai prossimi 5 anni con un numero di stazioni Fuel Cell sempre maggiori e più efficienti. In commercio esiste già una nicchia di mercato per queste auto ma non si possono sfruttare proprio a causa delle carenti stazioni di ricarica.

Inoltre si valuta anche l’azione del Torio, un combustibile industriale che non inquina ma in grado vantare una resa in chilometri formidabile. I primi esperimenti su una Cadillac hanno fatto risultare una resa di 28.000 litri di benzina a fronte di un solo grammo di questo componente.