I controlli fisco sui conti correnti dei contribuenti si fanno serrati per cercare di limitare al massimo l’evasione fiscale, nel tentativo estremo di andare a spegnere un fenomeno in grado di rubare un enorme quantitativo di denaro, pari addirittura al 12% del PIL nazionale (parliamo di oltre 100 miliardi di euro).

Le cifre fanno rabbrividire, sopratutto se pensiamo che potrebbero essere tranquillamente reinvestiti per strutture pubbliche, progetti e servizi, invece che sempre nelle mani degli stessi. Con il Decreto Dignità il vecchio Redditometro è stato dichiaro inadeguato, per questo motivo è stato recentemente lanciato l’Evasometro (molto simile al risparmiometro discusso dal Governo Monti).

Controlli fisco: ecco come opera l’evasometro

Il sistema punta a controllare la congruenza tra i redditi percepiti dal consumatore (o meglio quelli dichiarati) ed i corrispettivi saldi sui conti correnti; nell’eventualità in cui il sistema, in quanto ricordiamo essere interamente un algoritmo, dovesse registrare una discrepanza del 20%, allora provvederebbe ad inviare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per un’analisi più approfondita.

A breve verrà applicato su tutti i conti correnti bancari, al momento sembra essere stato lanciato presso gli istituti principali, quali sono Intesa Sanpaolo, BNL e Unicredit. La speranza è sempre la stessa, combattere un problema molto grave per il nostro paese; sebbene comunque molti di noi la pensino diversamente, in quanto vessati continuamente dalle tantissime tasse, l’evasione, oltre che essere completamente illegale, non può essere ritenuta come una soluzione, in quanto si vanno a conti fatti a togliere soldi ad istituzioni o settori in cui potrebbero essere investiti per il bene di tutti.