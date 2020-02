Si chiama Clicbot, ed è un tenerissimo Robot componibile e configurabile e programmabile, attribuendogli funzioni e movimenti specifici modificandone il codice in modo semplice ed intuitivo, grazie ad una particolare interfaccia basata sulla piattaforma Blockly di Google.

Clicbot gode di oltre mille configurazioni diverse, tutte programmabili e personalizzabili, ma esistono anche alcuni casi di utilizzo predefiniti: questo simpatico Robot, per esempio, può camminare, può arrampicarsi sulle superfici, può ballare, può correre, può disegnare, può afferrare e trasportare oggetti. Vuoi che Clicbot ti serva il tuo caffè mattutino? Nessun problema, basta chiederglielo.

Con Clicbot è anche possibile fare dei piccoli giochi o interagire. Il robot, infatti, è capace di reagire alle interazioni umane. Se lo si accarezza, per esempio, Clicbot saprà come mostrare la sua gratitudine.

Il cervello di Clicbot si compone di un insieme di pezzi che gli consentono di ascoltare, vedere e pensare in primis, oltre altre tantissime altre cose. Il Robot è dotato di uno schermo sul quale è possibile visualizzare diverse informazioni, nonché il suo occhio virtuale; una fotocamera che gli permette di osservare il mondo circostante e di riconoscere il volto delle persone e la loro posizione, così che Clicbot possa seguirle; un sensore di movimento ed un sensore tattile, grazie ai quali il Robot è in grado di riconoscere movimenti e gesti e reagire di conseguenza.

Al momento, Clicbot è in vendita su Kickstarter e a seconda del contributo lasciato si riceve un diverso Kit. La spedizione è disponibile in tutto il mondo, ma i tempi di consegna sono stimati per il mese di Giugno. Intanto, vi lasciamo alla pagina ufficiale dedicata al prodotto nel caso in cui foste interessati a ricevere maggiori informazioni a riguardo.