In rete per lungo tempo è circolata la notizia, nonché la promessa di poter effettivamente assistere ad una riduzione delle tasse da versare annualmente allo Stato Italiano, con l’abolizione definitiva del Canone Rai e del bollo auto, due delle imposte più odiate in assoluto.

Tutto, sfortunatamente, si è rivelato essere una fake news bella e buona, ordita alla perfezione da persone che al giorno d’oggi non sembrano avere nulla di meglio che prendere in giro il prossimo. Per capire appieno però la motivazione che avrebbe dovuto spingervi sin dall’inizio a dubitare di quanto avevate letto, osserviamo la situazione da lontano.

Lo Stato Italiano al giorno d’oggi non sta attraversando un grandissimo momento economico, il debito pubblico sta aumentando sempre di più, con alle spalle il timore di incappare in una multa dall’Unione Europea per inadempimento o, ancora peggio, nel temutissimo aumento dell’IVA.

Canone rai e Bollo Auto non verranno aboliti nel 2020

Il canone Rai, la tassa di possesso di una apparecchiatura televisiva, porta nelle casse statali un guadagno annuo di circa 1,5 miliardi di euro; il bollo auto, definita come la tassa di possesso di un mezzo, raggiunge addirittura i 6 miliardi di euro annui. La somma di 7,5 miliardi di euro, a conti fatti, è talmente elevata da far capire già di base quanto sia impossibile, data la situazione corrente, anche lontanamente pensare di assistere ad una totale rimozione dalle tasche dei contribuenti.

Il consiglio è sempre di diffidare fortemente da ciò che leggete in rete, ricordatevi che molte volte si trattano a tutti gli effetti di bufale pensate per irridervi o illudervi.