Quando si parla di Apple c’è sicuramente da andare cauti con il termine economico. I prezzi sono comunque più alti rispetto alla concorrenza, ma relativamente più bassi agli altri prodotti del marchio.. Apparentemente, secondo un nuovo rapporto, non starebbe arrivando solo un iPhone economico, ma anche una versione degli AirPods Pro meno cari rispetto all’originale.

A suggerire questa eventualità è Digitimes. La versione cheap dovrebbe trattarsi dell’alternativa di mezzo tra gli AirPods di seconda generazione, 159 dollari negli Stati Uniti, e gli AirPods Pro, 249 dollari. Anche se il prezzo non è stato rivelato nel suddetto rapporto, si può ipotizzare un prezzo proprio nel mezzo quindi sui 199 dollari o poco più.

Il nome del nuovo prodotto potrebbe essere AirPods Lite e il fornitore principale è stato individuato nella Universal Scientific Industrial di Taiwan. Sarà basato su un chip particolare, System-in-package, anche detto SiP.

L’arrivo dei nuovi prodotti di Apple: dagli iPhone, agli AirPods

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato di questo modello, probabilmente bisognerà aspettare la metà di quest’anno, ma c’è una grossa incognita. L’epidemia di coronavirus. La situazione legata al contagio sembra essersi un attimo stabilizzata, ma il pericolo non è ancora scampato e tutto potrebbe comunque precipitare ulteriormente.

La produzione industriale in Cina e nei paesi limitrofi è ripresa, ma non del tutto. Per quanto riguarda l’iPhone SE 2, per esempio, c’è sempre il rischio che non venga annunciato verso la fine di marzo come preventivato per via del ritardo nella produzione di massa delle unità. Si saprà di più nelle prossime settimane.