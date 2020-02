L’operatore 3 Italia, in occasione del Carnevale, ha deciso di proporre ad alcuni propri clienti la sua offerta 70 Giga Special a soli 7 euro. La promozione sarà utilizzabile per 30 giorni a partire dal giorno dell’attivazione.

Sul sito ufficiale dell’operatore potrete infatti notare lo slogan pubblicitario “a Carnevale ogni GIGA vale“. Non è sicuramente la prima volta che l’operatore decide di lanciare un’iniziativa in base al periodo dell’anno che stiamo per affrontare. Scopriamo insieme cosa comprende e come attivare l’offerta.

3 Italia propone 70 Giga a soli 7 euro per un mese

L’operatore sta invitando alcuni propri clienti ad attivare l’offerta in questione tramite un SMS informativo. Per attivare l’offerta basterà rispondere “70SPECIAL” al messaggio ricevuto. In alternativa è possibile attivare l’offerta entrando nel proprio profilo dall’applicazione My3, sia da dispositivi Android che da iOS. Nel dettaglio, l’offerta prevede 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7 euro per un intero mese.

Una volta trascorsi i 30 giorni dall’attivazione, la promozione si disattiverà automaticamente senza possibilità di rinnovo. La promozione 70 GB Special è attivabile fino al prossimo 25 febbraio 2020. Non possiamo immaginare se l’operatore decida di prorogare l’offerta, ma essendo essa dedicata al periodo di Carnevale dubitiamo che possa succedere.

Vi ricordo che l’operatore, insieme a Wind, ha recentemente riproposto le offerte con 100 GB a partire da soli 5.99 euro al mese, sia con addebito su credito residuo che su carta di credito o conto corrente. Per scoprire queste due offerte o l’iniziativa dedicata al periodo di Carnevale con dettagli e condizioni utili per poterla attivare, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.