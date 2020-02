Nelle ultime ore attraverso il web o gli sms pare si stia consumando una vera e propria truffa targata illegalmente Unieuro. D’altronde ormai è noto, soprattutto a chi naviga abitualmente ed ha raggiunto una discreta conoscenza della rete, che i dati personali fanno sempre più gola a farabutti senza scrupoli. Sono molteplici le grandi aziende prese di mira per questo tipo di truffe e questa volta è toccato a Unieuro.

Sembra infatti che a celarsi dietro il famoso marchio, vi siano alcuni impostori che in cambio della sottrazione illecita di dati personali e sensibili dicono di regalare uno smartphone. In pratica, ai poveri malcapitati viene pubblicizzata la possibilità di ricevere gratuitamente un cellulare seguendo un iter che prevede l’inserimento di alcune informazioni personali: naturalmente alla fine del sondaggio, non solo non sarà in arrivo alcun cellulare ma si risulta totalmente vittime di violazione della privacy.

L’azienda si dissocia totalmente e sporge denuncia

Unieuro ha immediatamente preso le distanze dalla truffa e fatto denuncia alle autorità competenti con lo scopo sia di tutelare il buon nome del proprio brand, sia i poveri malcapitati “vincitori”. L’azienda inoltre ci tiene a precisare che tutte le iniziative ufficiali promosse dal marchio sono rintracciabili esclusivamente sul proprio sito internet. Una truffa questa che ha in passato colpito molti altri brand conosciuti per estorcere dati personali ai consumatori. Fate sempre attenzione quindi, sia alla fonte verificandola approfonditamente e soprattutto diffidate sempre da questi pseudo concorsi: se non ci sono riferimenti sui vari siti ufficiali dei vari brand, è facile si tratti proprio di una truffa di quelle che oggi colpiscono via web o sms ignari consumatori.