Con l’arrivo del 2020 il numero delle truffe in Italia si è pericolosamente alzato. Dopo aver colpito decine di migliaia di utenti Rai, clienti Tim, Wind, Tre e Vodafone, e altrettanti consumatori che cercavano di acquistare prodotti online, i criminali del web hanno deciso di puntare ai correntisti Italiani. Negli ultimi giorni, infatti, le caselle di posta elettronica dei clienti Unicredit, Intesa SanPaolo e BNL, sono state invase da centinaia di Mail Phishing molto pericolose. Scopriamo quindi di seguito come funzionano e come difendersi da questi raggiri.

Aggiornamento della Privacy: ecco la nuova truffa bancaria del 2020

Dopo aver sfruttato il trucchetto del conto bloccato, i Cyber Criminali hanno deciso di modificare totalmente il loro operato. Nelle mail Spam inviate negli ultimi giorni, infatti, i truffatori citano un finto aggiornamento dei propri dati e dalla privacy. Ecco di seguito il messaggio ricevuto dagli utenti: “Durante il 2018 e il 2019, abbiamo lavorato costantemente per aggiornare i nostri processi e la nostra sicurezza in modo da essere conformi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), la nuova legge europea in materia di protezione dei dati che entrerà in vigore il 17 gennaio 2020.”.

Come si può ben notare il messaggio sembra essere inviato da una vera banca, in questo caso BNL. Sfortunatamente, però, quest’ultimo risulta essere completamente falso tant’è che tutti i link presenti nella mail reindirizzano gli utenti su piattaforme esterne completamente sconnesse dalla propria banca.