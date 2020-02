Negli ultimi 4 anni la serie televisiva Stranger Things ha stregato milioni di persone in tutto il mondo spingendo quest’ultime a trascorrere giornate intere davanti al televisore pur di portare al termine la visione delle 3 stagioni rilasciate dal colosso Americano Netflix. Dopo una lunga attesa, però, finalmente sono stati rilasciati importanti dettagli sulla quarta stagione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Stranger Things: ecco le ultime novità sulla quarta stagione

Ambientata durante gli anni ’80 nella famosa cittadina di Hawikins, come abbiamo potuto constatare nel recente teaser pubblicato su YouTube, i ragazzini della serie televisiva si sposteranno in un altro luogo, purtroppo ancora sconosciuto. Come ben sappiamo la terza stagione è stata un susseguirsi di colpi di scena e si è conclusa con l’amara perdita del tanto apprezzato Jim Hopper, interpretato da David Harbour.

Di recente, però, Netflix ha pubblicato un video inaspettato sui propri canali Social, seguito poi da una dichiarazione importante da parte dei Duffer Brothers, ovvero gli ideatori della famosa serie TV: “Siamo veramente entusiasti di poter ufficialmente confermare che le tanto attese riprese dei nuovi episodi di Stranger Things sono attualmente in corso. Siamo ancora più felici di annunciare il ritorno di Jim Hopper, anche se per quest’ultimo non si tratta di una buona notizia. Negli Stati Uniti D’America, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa… La quarta stagione sarà incredibile, la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo pregate per il nostro Americano”.