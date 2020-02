Tra le varie promozioni Passa a Wind merita una particolare attenzione l’eccezionale offerta Wind All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition. I clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono attivarla gratuitamente scaricando il coupon disponibile sul sito ufficiale del gestore e presentandolo in uno dei vari punti vendita Wind. Il costo della nuova SIM ammonta a soli 10,00 euro. Per ottenere la tariffa, inoltre, sarà necessario aggiungere anche il costo di una prima ricarica pari all’importo previsto per il rinnovo mensile della tariffa.

Passa a Wind: ecco l’offerta All Inclusive Limited Edition con tutto illimitato e 100 GB di traffico dati!

L’offerta Passa a Wind All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4.5G. Il costo mensile da sostenere per il rinnovo ammonta a soli 11,99 euro. I clienti devono necessariamente saldare la spesa mensile tramite le modalità di pagamento indicate dal gestore, e quindi esclusivamente attraverso carta di credito, conto corrente o carta conto.

Nel caso in cui si decida di procedere con l’attivazione della tariffa modificando la modalità di pagamento le soglie di SMS e traffico dati saranno ridotte. Quindi, i clienti riceveranno: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4.5G.

I clienti che procedono con l’attivazione della tariffa hanno la possibilità di ottenere gratuitamente anche alcuni servizi importanti, come: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS MyWind e il servizio di navigazione hotspot.