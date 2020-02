L’applicazione TikTok, molto amata fin da subito dai più giovani, ha deciso di stringere sulla sicurezza ed introdurre due nuove funzionalità. La prima è il Filtro Famiglia e la seconda è la Gestione del Tempo nel Feed.

La prima funzione aiuta i genitori a garantire la sicurezza dei propri figli quando usano l’applicazione, come spiega in una nota la società. Scopriamole insieme nel dettaglio.

TikTok ha introdotto due importanti funzioni

Il Filtro Famiglia non fa altro che associare l’account TikTok di un minore a quello di un adulto, in modo che quest’ultimo può esercitare una maggiore azione di controllo attraverso la gestione del tempo. L’opzione infatti permette di impostare un tempo massimo che il minore può trascorrere ogni giorno sull’applicazione. Può inoltre limitare chi può inviare messaggi all’account associato o di disattivarli del tutto. La modalità limitata invece, esclude contenuti che potrebbero non essere appropriati per il minore.

TikTok, come anticipato precedentemente, ha introdotto anche una funzione per “migliorare il benessere digitale degli utenti e mantenere un rapporto equilibrato con l’applicazione ed i servizi online“. Nel mese di aprile 2019 ha introdotto la funzione di Gestione del Tempo, che permette di impostare un limite giornaliero di ore per l’utilizzo dell’applicazione, ora è arrivata la funzione “gestione del tempo nel Feed“.

In pratica, attraverso pillole video realizzate in collaborazione con alcuni tra i creator più seguiti e amati, agli utenti verrà ricordato, direttamente durante la fruizione dei video contenuti su TikTok, di tenere d’occhio il tempo che passano online e di prendersi una pausa dallo schermo. Le funzioni sono attualmente già disponibili nel Regno Unito ma verranno presto introdotte anche in Italia.