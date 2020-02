Nel 2020, una delle app più utilizzate e famose dell’intero pianeta, Instagram, non ha ancora un’app per iPad. Ultimamente la piattaforma ha rilasciato parecchie funzionalità aggiuntive, ma un’app per il tablet Apple sembra non essere nei piani. Tuttavia, in risposta a una domanda degli utenti questo fine settimana, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha spiegato perché la società non ha ancora implementato un’app per iPad.

Secondo Mosseri, la ragione della presenza dell’app Instagram solo per iPhone sta dietro al fatto che la società non ha le risorse per sviluppare un’app per entrambe le piattaforme. Ha spiegato che Instagram ha “molto da fare”, sottolineando che le altre cose di cui si sta occupando la società sono più redditizie rispetto ad un’app per iPad.

Instagram, l’app per iPad forse in arrivo a breve

“Vorremmo costruire un’app per iPad, ma abbiamo solo un certo numero di persone e tante cose da fare, e non è ancora arrivata l’ora di fare questa mossa”, ha detto Mosseri. Instagram non ha mai rivelato i suoi piani per portare un’app su iPad. Alla domanda sul motivo per cui il mese scorso ha dato la priorità al trasferimento di messaggi diretti sul Web tramite un’app per iPad, la società ha semplicemente affermato che i messaggi diretti sono importanti perché aiutano gli utenti a “rimanere in contatto con le persone a cui tieni”.

Alcuni anni fa c’erano diverse app Instagram di terze parti per l’iPad, ma la piattaforma ha cambiato la sua API e ha rimosso quel mercato, senza offrire un’app per iPad propria. C’è anche l’argomento secondo cui l’app Web di Instagram è un’esperienza abbastanza buona su iPad e puoi aggiungerla alla schermata Home. Ma, alla fine, non è proprio la stessa di un’app dedicata.

Resta da vedere se un’app per iPad si trova sulla roadmap delle cose da fare di Instagram e se la società avrà abbastanza tempo e risorse per svilupparla.