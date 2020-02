Ieri 20 febbraio 2020, l’operatore virtuale Fastweb Mobile ha annunciato una nuova rimodulazione che colpirà i clienti di rete mobile con l’opzione Giga Extra, valida in caso di esaurimento del bundle dati.

Il costo di quest’ultima, a partire dal prossimo 20 marzo 2020 sarà infatti aumentato. L’operatore ha pubblicato la notizia nella propria sezione “Fastweb Informa” sul proprio sito ufficiale. Non si tratta del primo operatore che nell’arco di questi due mesi del 2020 ha annunciato delle rimodulazioni. Scopriamo insieme i dettagli.

Fastweb Mobile: nuova rimodulazione a partire dal 20 marzo 2020

Ecco le parole dell’operatore: “Negli ultimi mesi i plafond dati inclusi nelle nostre offerte mobili sono aumentati costantemente e grazie al #NCP molti clienti sono passati all’ultima offerta disponibile. A causa del mutamento del contesto competitivo a partire dal 20 Marzo 2020 il costo del giga extra per navigare una volta esaurito il plafond dell’offerta, passa da 2 euro a 6 euro per 1 GB.

Il servizio giga extra è opzionale e può essere attivato e disattivato direttamente dall’area clienti MyFastweb. Per maggiori informazioni visita la tua area clienti MyFastweb“. Il servizio Giga Extra è un’opzione attivabile a discrezione del cliente che permette di navigare anche quando si finiscono i Giga della propria offerta. Il costo di ogni Giga Extra, dal prossimo 20 marzo 2020, ammonterà a 6 euro.

Vi ricordo che l’opzione in questione prevede un massimo di 10 Giga Extra al mese. Senza questa opzione e in assenza di copertura WOW Fi o Wi-Fi, la navigazione verrà bloccata fino al successivo rinnovo. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le offerte proposte dall’operatore, visitate il sito ufficiale di Fastweb Mobile.