Il social network Facebook ha recentemente deciso, a sorpresa di tutti, di cambiare il flusso delle notizie, per dare ai propri utenti un po’ di libertà in più nel decidere come esplorare le notizie.

La piattaforma guidata da Mark Zuckerberg, dopo l’incontro dello stesso con tre commissari europei, sta testando internamente una novità per la versione dedicata ai dispositivi mobili, che darà quindi modo di scegliere se vedere i post più rilevanti o quelli più recenti.

Facebook ha deciso di cambiare il flusso delle notizie

L’esperimento è stato portato alla luce dall’informatica Jane Manchun Wong, che ha recentemente pubblicato una foto sul proprio profilo Twitter. Nell’immagine si può notare una finestra “Ordina il tuo News Feed“, che permette di scegliere tra le opzioni “più rilevanti“, “più recenti” e “già visti“. Le opzioni appena descritte sono già esistenti, ma non sono facilmente reperibili.

Per accedere ai post già visti, come ha notato il sito TechCrunch, occorre andare all’indirizzo facebook.com/seen. Un portavoce del colosso di Menlo Park ha fatto sapere che l’azienda sta al momento valutando di testare questa novità anche tra gli utenti, dato che ora, come specificato precedentemente, è in fase di test solamente internamente.

Per il momento sono davvero pochi i social network che permettono di scegliere in che ordine visualizzare le notizie. Per esempio su Instagram, l’utente può scegliere se vedere i post degli amici, in ordine di pubblicazione, oppure se sbirciare tra i post più rilevanti. Non appena sapremo qualche notizia in più vi faremo sapere, come sempre. Restate connessi.