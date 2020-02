Si sono alternate in serie, nel corso di queste settimane invernale, le promozioni winback per tutti i clienti di telefonia mobile. Tra gli operatori più attivi su questo fronte troviamo senza alcun dubbio, 3 Italia.

Il provider, che sarà a breve protagonista con la fusione effettiva delle reti con Wind, cerca di accattivare tutti i suoi ex clienti con la ricaricabile, All-In Power Special Edition.

3 Italia è l’alternativa ad Iliad: ecco la promozione speciale con 100 Giga

Il team commerciale di 3 Italia ha un obiettivo concreto: contrastare al meglio Iliad e la sua principale promozione low cost, la famosa Giga 50.

Per riuscire nel suo obiettivo è tornata sul mercato la All-In Power Special Edition. Le soglie di consumo di questa offerta prevedono minuti illimitati per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili. Allo stesso tempo gli abbonati potranno utilizzare ben 100 Giga per navigare in internet.

Il prezzo mensile di All-In Power Special si attesta sugli 11,99 euro. In aggiunta a questo costo, gli utenti dovranno aggiungere una spesa di 10 euro da effettuare al momento dell’attivazione per il rilascio della SIM. Grazie a questa ricaricabile, inoltre, è possibile anche aggiungere uno smartphone da pagare a rate.

La All-In Power Special Edition di 3 Italia garantisce anche importanti servizi aggiuntivi. Gli abbonati, in primis, potranno navigare su internet con la connessione 4G. In maniera contestuale sarà anche possibile utilizzare il servizio Giga Bank per riutilizzare la quota di Giga non sfruttati nell’arco dei trenta giorni.

Per gli appassionati di cinema, inoltre, 3 Italia garantisce anche l’iscrizione al programma Grande Cinema per ricevere biglietti gratuiti nelle sale cinematografiche italiane.