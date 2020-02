L’operatore virtuale 1Mobile, che vi ricordo utilizza la rete Vodafone 4G, ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Start Plus New, attivabile in tutti i rivenditori autorizzati.

Come molte altre offerte dell’operatore, prevede l’aumento di Giga in base ai mesi di permanenza, arrivando ad un massimo di 8 GB dopo il terzo mese. Scopriamo insieme cosa comprende l’offerta in questione.

1Mobile presenta la nuova Start Plus New a 4.99 euro al mese

Prima di ieri, 20 febbraio 2020, l’operatore proponeva un’offerta online denominata Start Plus a 4.90 euro al mese. Questa offerta, nei rivenditori autorizzati, è stata sostituita con la nuova Start Plus New che migliora i bundle, lasciando il prezzo quasi invariato. L’offerta prevede infatti 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 GB di traffico internet a soli 4.99 euro al mese.

Come anticipato precedentemente, a partire dal 3° mesi i Giga proposti saranno 8, senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta è attivabile solamente nei rivenditori autorizzati, almeno per il momento, da tutti i nuovi clienti con o senza contestuale portabilità del proprio numero. Il costo di attivazione è di 10 euro mentre il costo di una nuova SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso.

Vi segnaliamo che a partire dal 24 febbraio 2020, dovrebbero partire altre due nuove offerte tariffarie di 1Mobile, che oltre all’aumento dei Giga dopo il terzo mese, prevederanno anche un meccanismo di sconto del canone mensile dell’offerta, sempre dopo il terzo mese. Per tutti gli altri dettagli, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.