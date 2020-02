Dalla fine del 2019 gli utenti di Wind hanno dovuto annotare alcune particolari modifiche per quanto concerne il loro piano ricaricabile. In prima battuta, come vi abbiamo più volte segnalato, il gestore ha deciso di eliminare in molti suoi store le cosiddette stretch card nel valori minimi di 5 e 10 euro.

In maniera contestuale, sempre Wind ha introdotto le inedite Ricariche Special, un nuovo metodo di ricarica che già sta facendo discutere il pubblico.

Wind, consumi illimitati a credito zero ma c’è un costo extra

Oltre a questi due cambiamenti per le ricariche, vi è stata anche una un ulteriore modifica per le politiche legate al credito residuo. Come già proposto da TIM e Vodafone ai rispettivi clienti, anche Wind ha modificato le condizioni per tutti i clienti che alla scadenza della promozione di riferimento non effettuano una pronta ricarica.

Ad oggi, tutti i profili Wind di telefonia mobile possono continuare ad effettuare consumi per le chiamate e la navigazione internet anche a saldo zero. I consumi no limits saranno disponibili per un giorno dalla scadenza della promozione, ad un costo extra di 0,99 centesimi.

Con una spesa di ulteriori 0,99 euro sarà possibile continuare ad effettuare telefonate e connettersi in rete per ulteriori due giorni. Solo al terzo giorno i consumi saranno bloccati, per una spesa massima quindi di 1,98 euro.

Questo costo extra rappresenterà una sorta di debito per i clienti Wind. Il debito sarà poi detratto alla prima ricarica utile da parte degli utenti. Questo nuovo sistema non è valido, come ovvio, per gli utenti che utilizzano fatturazione con carta di credito.