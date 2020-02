In tutti i negozi sparsi per il territorio italiano, gli utenti in possesso di determinati requisiti hanno la possibilità di richiedere l’attivazione di una SIM ricaricabile Wind, spendendo comunque cifre tutt’altro che particolarmente elevate, e godendo nel contempo di anche 100 giga di traffico dati alla massima velocità.

Le soluzioni che andremo a raccontarvi sono in genere distribuite come operator attack, ovvero raggiungibili solo ed esclusivamente con portabilità del numero originario, a patto che si sia in possesso di una SIM ricaricabile di uno specifico operatore telefonico. I costi di attivazione sono in genere sempre gli stessi, parliamo quindi di 11,99 euro per la promo e di 10 euro per la SIM, con l’accettazione del vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi (entro tale periodo se verrà richiesta la portabilità sarà necessario pagare una penale per recesso anticipato). Conosciamo da vicino le offerte Wind attivabili a Febbraio nei negozi sparsi per il territorio.

Wind: queste offerte fanno girare la testa a tutti