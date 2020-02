WhatsApp: multa per gli utenti da ben 150 euro, ecco cosa succede

Con WhatsApp tanti problemi di comunicazione in giro per il mondo sono stati risolti ormai anni addietro. La nota piattaforma è diventato infatti un must per tutti coloro che hanno uno smartphone e che vogliono comunicare senza problemi. Proprio per questo i leggendari SMS sono caduti un po’ in disuso, dal momento che WhatsApp risulta totalmente gratuita a confronto.

Molte problematiche però continuano ad arrivare, dato che la nota applicazione colorata di verde, essendo connessa al web, può attirare vari tipi di truffe e inganni. Ultimamente gli utenti hanno cominciato a capire come funzionano le note catene, le quali infatti riescono a diffondere messaggi truffaldini in maniera molto rapida. In molti però sarebbero rimasti di sasso di fronte all’ultimo messaggio che da qualche giorno starebbe circolando vorticosamente.

WhatsApp, arriva il nuovo messaggio che parla di una multa da 150 euro da pagare subito senza motivi plausibili

Diversamente dalle solite truffe che promettono regali invece non fanno altro che rubare il credito dalle schede degli utenti, in questo caso la situazione sarebbe ben diversa. Su WhatsApp starebbe girando una catena con un messaggio che parlerebbe di una multa. Questa, dal valore di 150 euro, dovrebbe essere pagata entro 10 giorni.

Non c’è un reale motivo per il quale gli utenti dovrebbero credere ad un messaggio del genere, ma il testo continua dicendo che chiunque pagherà immediatamente la somma di 5 euro, sarà esentato dal completo pagamento. In molti, a questo punto, per evitare qualsiasi problema etica tendono a pagare l’esigua somma, non sapendo che lo scopo è proprio quello: rubare 5 euro a tutti.