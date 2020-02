Il volantino Trony, grazie sopratutto all’ultimo Sconto IVA, fa davvero paura alle più importanti realtà della rivendita di elettronica. Fino al 1 marzo gli utenti di tutta Italia avranno l’opportunità di approfittare di una buonissima serie di sconti da applicare su ogni acquisto, indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza.

Alla base della campagna promozionale, ad ogni modo, troviamo il solito e classico Tasso Zero; l’utente ha in parole povere la possibilità di richiedere un prestito senza interessi, l’intero ammontare verrà difatti ripagato in comode rate fisse mensili addebitate automaticamente sul conto corrente. Per ottenerlo è comunque importante ricordare che sarà necessario superare un livello minimo di spesa, nonché ovviamente consegnare le buste paga per la valutazione d’affidabilità creditizia.

Volantino Trony: queste offerte vi faranno risparmiare

La soluzione per risparmiare il più possibile passa proprio attraverso lo Sconto IVA incluso all’interno del volantino Trony, il consumatore si ritrova ad aver la possibilità di scegliere un qualsiasi prodotto e, allo stesso tempo, di godere di una riduzione effettiva del 18,03% del prezzo originario di listino. Tutti i cosiddetti “Sconto IVA”, è bene ricordarlo, non prevedono lo sconto del 22%, tecnicamente si parla infatti di “scorporo dell’IVA”, corrispondente appunto a tali punti percentuale.

L’acquisto non prevede limitazioni di alcun genere, sono coinvolte tutte le categorie merceologiche, sarà solamente necessario recarsi personalmente in negozio, non sarà possibile raggiungere lo stesso risultato sul sito ufficiale. Tutti i dettagli del volantino Trony in questione li potete trovare direttamente tra le pagine inserite qui sotto.