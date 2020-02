Una delle serie televisive italiane molto amate che ha riscosso un successo incredibile sulla piattaforma più famosa al mondo di streaming online, Netflix, è Suburra. Ideata nel 2017 e tratta dall’omonimo film racconta delle vicende criminali di Roma in cui sono coinvolti politici, poliziotti e persone comuni.

La serie televisiva ha riscosso un successo incredibile fin da subito tanto che dopo l’anno di uscita della prima stagione è uscita anche la tanto attesa continuazione. Ad oggi, invece, i fan non aspettano altro che l’arrivo dei nuovi episodi per scoprire il seguito delle vicende dei personaggi.

Suburra: sta per arrivare la terza stagione, ecco i dettagli

La seconda stagione di Suburra ha suscitato tantissimi dubbi e moltissimi spettatori non aspettano altro che l’arrivo della terza stagione per toglierseli tutti. Per quanto riguarda date di uscita o altre informazioni riguardo la nuova stagione non ci sono novità, tranne la foto postata da Alessandro Borghi sul suo profilo Instagram

Il giovane e tanto amato attore Borghi che nella serie interpreta il personaggio di Aureliano qualche giorno fa ha postato una foto sul suo profilo Instagram del suo viso in notturna con la seguente didascalia: Fine lavorazione.

L’attore ha scatenato ancora più dubbi in rete visto che la nuova stagione potrebbe arrivare molto presto sul catalogo di Netflix, la piattaforma di streaming online nota in tutto il mondo.

Per quanto riguarda i personaggi invece, nel cast sono confermati Aureliano, Spadino e Gabriele. In questa terza stagione ci sarà Manfredi che avrà un ruolo rilevante secondo alcune notizie del web.