Negli ultimi mesi sono state molteplici le truffe digitali che hanno colpito gli italiani. Da quelle telefoniche a quelle bancarie, infatti, Hacker e Cyber Criminali ne hanno inventate inventate di tutti colori pur di spillare qualche soldo ai poveri utenti che, ignari dell’inganno, hanno acconsentito alle pretese delle migliaia di mail phishing. Di recente, però, le truffe online hanno colpito anche il canone Rai, promettendo di fatto falsi rimborsi a tutti gli utenti che, negli ultimi anni, hanno fortemente criticato la tassa imposta dall’ente televisivo. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Canone Rai: ecco come difendersi dalla truffa del rimborso

Di recente migliaia di mail Spam provenienti dall’Agenzia delle Entrate hanno letteralmente invaso le caselle di posta elettronica di oltre 100.000 Italiani. Le mail in questione, che quindi citano un’ipotetico rimborso della tassa versata per il canone Rai, riportano il seguente testo:

“Gentile contribuente, con la presente desideriamo informarla che le è stato riconosciuto il diritto parziale al rimborso del canone Rai, per un ammontare di xx,xx euro. A causa di un errore nel calcolo automatico, Lei ha versato una cifra in eccesso rispetto al dovuto e ha quindi diritto al rimborso della somma. Una volta inviata la richiesta l’importo accreditato sarà visualizzato sul suo estratto conto secondo i tempi previsti dalla sua banca.”

Come possiamo facilmente immaginare, però, nulla di ciò che è riportato all’interno del messaggio risulta essere vero. Un primo campanello di allarme, infatti, scatta sin da subito poiché l’Agenzia delle Entrate non effettua mai questo tipo di comunicazioni via mail. Inoltre negli ultimi mesi abbiamo ampiamente spiegato il motivo per cui difficilmente la Rai abolirà nei prossimi tempi il canone televisivo. Per questo motivo, quindi, l’ipotesi di ricevere un rimborso della tassa può considerarsi del tutto remota.