Una delle serie di maggior successo ha trovato terreno fertile per tornare in una nuova veste, spostando l’attenzione dalla Colombia al Messico. Questo ha permesso a Narcos di tornare in scena con nuovi intriganti sviluppi della trama, che andranno a sommarsi a quanto già avvenuto in America Latina.

E’ così dunque che nasce Narcos: Messico, mandato in onda per la prima volta il 16 novembre 2018 ma che ad un solo mese dall’avvio aveva già ottenuto conferma di una seconda stagione. L’intenzione di creare un fil rouge tra gli eventi dipanatisi nei due Paesi era già nella mente degli showrunner, mancava solo da testarne l’efficacia sul pubblico.

A dirigere le danze, i protagonisti Michael Peña ad interpretare Enrique “Kiki” Camarena (tragicamente morto nella prima stagione) e Diego Luna, quest’ultimo in particolare meritevole di menzione d’onore per la capacità di portare in scena un personaggio estremamente controverso quale è Miguel Ángel Félix Gallardo, senza banalizzarne i tratti più in superficie e operando un lavoro di introspezione davvero notevole.

Narcos: Messico 2, si riprende da dove si era interrotta la prima parte

Gli eventi occorsi nell’ultima puntata della prima parte facevano intendere che una seconda stagione sarebbe partita esattamente dal punto in cui si era interrotta la precedente. E così è stato: la prima puntata, apparsa sugli schermi lo scorso 13 febbraio, ha ripreso l’arco narrativo che riguarda le origini della guerra per la droga in Messico.

Insieme a Diego Luna sarà presente Tenoch Huerta nei panni di Rafael Cara Quintero. Altre due “new entry” saranno Teresa Ruiz nel ruolo di Isabella Bautista e Alejandro Edda che interpreta Joaquin “El Chapo” Guzman.