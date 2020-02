Microsoft: l’app Office all-in-one è ora disponibile per tutti

Come suggerisce il nome, l’app di Office combina Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Tuttavia, il software è più di una cartella app glorificata. C’è una schermata principale, ad esempio, che elenca tutti i file che hai creato, modificato o consultato di recente nelle tre app. È un feed semplice ma, spera Microsoft, utile che ti aiuterà a tenere traccia di ciò che fai a scuola, lavoro o progetti personali. In teoria, passerai meno tempo a frugare tra le app e sprecherai meno minuti preziosi per perfezionare i documenti.

Office All-in-One: cosa puoi fare con questa splendida app

Nella parte inferiore dello schermo, troverai un’icona che rivela tre opzioni aggiuntive: Nota, Obiettivi e Documenti. Il primo crea una nota di post-it che viene immediatamente aggiunta al tuo feed cronologico. È un modo utile per scrivere pensieri o promemoria durante le riunioni o aggiungere una nota esplicativa a un file di Office che potrebbe essere necessario in seguito. Curiosamente, tuttavia, questa funzione non utilizza né supporta il servizio OneNote di Microsoft. Un portavoce ha ammesso che più tester hanno richiesto questa funzione e ha promesso che il team di Office l’avrebbe presa in considerazione.

Obbiettivi, nel frattempo, è uno strumento di scansione di documenti e lavagne disponibile da anni come app autonoma. L’ultima opzione, Documenti, visualizza nove scorciatoie che ti aiutano a iniziare in ciascuna delle app di Office. Questi includono Documento vuoto per Word, Scansione tabella per Excel e Crea da modello per Powerpoint. Sono tutti autoesplicativi e c’è abbastanza spazio bianco sullo schermo che Microsoft potrebbe investire per aggiungerne altri, se necessario.