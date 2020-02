Il display in vetro del Galaxy Z Flip sarà venduto ad altre società

Galaxy Z Flip: la richiesta di tale modelli non è ancora chiara, stessa cosa per la resistenza dello schermo

Samsung non ha detto se ci sarà o meno una grande richiesta per acquistare il display. È probabile però che in futuro la mossa porterà a molti altri telefoni con display pieghevoli. Se desideri acquistare uno di quei telefoni è una domanda a parte. Sebbene lo schermo del Galaxy Z Flip non si graffi e non si pieghi facilmente come il display polimerico del Galaxy Fold , è stato riferito che non è significativamente più resistente. In particolare, Zack Nelson di JerryRigEverything si è chiesto se lo strato superiore dello schermo fosse fatto in vetro. Nelson ha scoperto che poteva graffiare il display del Galaxy Z Flip con l’unghia con la stessa facilità degli schermi del Galaxy Fold e del Motorola Razr .

Al momento, Samsung non ha molta concorrenza nel settore, ma ciò potrebbe cambiare relativamente rapidamente. L’anno scorso, il produttore di Gorilla Glass Corning ha dichiarato a Wired che stava sviluppando una copertura in vetro spesso 0,1 millimetri che poteva piegarsi in un raggio di 5 millimetri senza sacrificare resistenza e durata. Ha anche affermato che aziende come l’AGC giapponese stavano lavorando su tecnologie simili.