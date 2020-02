Elon Musk ha definito Bill Gates “deludente” dopo che il fondatore della Microsoft ha acquistato una Porsche anziché una Tesla.

L’insulto è stato pubblicato sul feed Twitter di Musk dopo essere stato avvisato dell’acquisto di Gates, il quale ha optato per l’acquisto dell’auto sportiva Taycan a batteria, targata Porsche, piuttosto che un modello Tesla. Il capo di Tesla ha dunque dichiarato di essere rimasto deluso da Bill Gates. “Le mie aspettative sono state deludenti“, ha scritto in risposta a un utente di Twitter che lo ha avvisato della decisione del signor Gates.

Bill Gates ha ammesso di aver acquistato la Porsche durante un’intervista video con la star di YouTube Marques Brownlee, in cui i due hanno discusso dei veicoli elettrici. Tuttavia, ha detto che in effetti aveva comprato una Porsche Taycan “molto, molto bella” per sé, evitando i veicoli di Tesla. E ha anche suggerito che permangono problemi con i veicoli elettrici, come il prezzo elevato e il problema dell’ansia per l’autonomia del veicolo. Quest’ultima lascia i conducenti preoccupati che la loro batteria si esaurisca improvvisamente.

In un tweet di follow-up, Musk è stato costretto ad ammettere che Bill Gates era almeno impressionante sotto un aspetto: la sua capacità di saltare su una sedia. Le osservazioni di Musk su Gates non sono inaspettate, non è la prima volta che si rivela scortese con gli altri miliardari nel settore. In passato ha attaccato il fondatore di Amazon Jeff Bezos per aver presumibilmente copiato un piano per la creazione di un satellite Internet. Inoltre, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg per il suo percepito fallimento nel comprendere il pericolo rappresentato dall’intelligenza artificiale.