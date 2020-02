Carrefour ha recentemente presentato prezzi folli con le ultime incredibili offerte, valide fino al 27 febbraio, tramite le quali gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere poco per l’acquisto di alcuni dei migliori smartphone in circolazione, appartenenti comunque a brand del calibro di Samsung e Huawei.

Il volantino che andremo a raccontarvi nel nostro articolo, è importante ricordarlo, risulta essere attivo su tutto il territorio nazionale, indistintamente dalla regione di appartenenza. Gli acquisti potranno essere completati esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale del rivenditore stesso; coloro che sceglieranno di avvicinarsi al mondo Carrefour, potranno inoltre sfruttare il Tasso Zero, la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi da restituire poi in 20 rate addebitate automaticamente sul conto corrente.

Per le offerte ed i codici sconto più interessanti, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Carrefour: non lasciatevi sfuggire questi prezzi

Il volantino Carrefour rappresenta comunque un buonissimo punto di partenza per risparmiare, anche acquistando uno smartphone del calibro dell’iPhone 11, oggi in vendita alla modica cifra di 859 euro. In alternativa il consumatore potrà comunque pensare di mettere le mani anche su modelli leggermente più economici, come Galaxy A70 a 349 euro o Huawei P30 Lite in vendita a 249 euro, per finire poi sul classico Xiaomi Redmi Note 8T a soli 189 euro (occasione molto interessante, in quanto si tratta a tutti gli effetti di uno smartphone dal buonissimo rapporto qualità/prezzo).

Per conoscere nel dettaglio la campagna promozionale citata nel nostro articolo non vi resta che approfondire la questione aprendo le pagine che trovate indicate qui sotto.