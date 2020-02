WhatsApp: il prossimo aggiornamento porterà questa grande novità

Sono talmente tante le novità che WhatsApp ha aggiunto alla sua piattaforma negli ultimi anni che risulta tuttora difficile metterle insieme in una lista. Ovviamente gli utenti le ricordano tutte, dal momento che gran parte di queste sono diventate pane quotidiano.

Uno dei vantaggi che WhatsApp offre è proprio questo: le novità che arrivano man mano diventano abitudini sempre più costanti per il pubblico. Ogni funzione non viene mai lasciata nel dimenticatoio, e viene sfruttata nel miglior modo possibile. Attualmente però molte persone stanno aspettando il nuovo aggiornamento, il quale dovrebbe portare una variazione nell’interfaccia. Proprio come anticipato mesi fa, l’app colorata di verde e pronta a rinnovarsi con una possibilità in più che è la Dark Mode. Dopo lo sviluppo nella versione beta, sembra che il nuovo aggiornamento sia pronto per essere distribuito anche sulla versione stabile dell’app.

WhatsApp, in attesa della Dark Mode ecco un nuovo aggiornamento con qualche nuova emoticon in arrivo

Tutti attendono la Dark Mode, la quale consentirà la possibilità di far diventare WhatsApp scuro nella sua interfaccia. Tale soluzione concederà dunque un risparmio maggiore di batteria e un riposo perfetto per gli occhi almeno durante le ore notturne.

Nel frattempo però sembra ormai scritto l’arrivo di un aggiornamento che porterà qualche nuova emoticon. Durante le scorse settimane c’è stato modo di scoprire anche grazie ai telegiornali, la nuova emoticon che sta a simboleggiare secondo le usanze italiane l’espressione “cosa vuoi?”. Insieme a quella ne sono previste tante altre, le quali arriveranno a scaglioni a partire molto probabilmente dalla prossima settimana. Proprio qui in alto potete trovarle tutte illustrate.