Il volantino Euronics correntemente attivato su tutto il territorio nazionale, ha in serbo un regalo a dir poco pazzesco per gli utenti che si apprestano ad acquistare due nuovi prodotti presso i punti vendita. La campagna promozionale, infatti, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

A differenza di quanto siamo stati abituati in passato, fino al 19 febbraio (quindi siete costretti a “correre” in negozio proprio oggi), in ogni location sparsa in Italia, ergo senza distinzione di soci o quant’altro, i consumatori si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare tantissimo, dovendo comunque sottostare a pochissime limitazioni sull’acquisto.

Non dimenticatevi dei codici sconto Amazon disponibili gratuitamente ogni giorno sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: sconto del 50% su ogni acquisto

L’idea del volantino Euronics passa attraverso il voler offrire la possibilità di godere di uno sconto del 50% sull’acquisto meno caro di una coppia di prodotti; l’utente non deve far altro che recarsi in negozio e scegliere ciò che vuole, a patto però che non siano appartenenti al marchio iRobot, Dyson, Apple e Bose, che non siano due prodotti dello stesso tipo (come due smartphone, due notebook, due TV o similari) e che non siano una console game.

Superata questa limitazione tutto è possibile, in cassa verrà immediatamente scontato del 50% il meno caro, senza offrire la possibilità di scegliere su quale modello effettivamente applicare la riduzione di prezzo.

Tutti i dettagli del volantino Euronics in questione li potete reperire direttamente tra le pagine che trovate inserite nel dettaglio qui sotto.