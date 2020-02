Il volantino Carrefour vuole sicuramente far parlare di sé in un mercato in cui l’attenzione è catalizzata direttamente dalle più importanti realtà della rivendita di elettronica, dopo Esselunga e Bennet, anche un altro supermercato vuole ritagliarsi il suo spazio.

Se la scorsa settimana avevamo particolarmente apprezzato la scelta di lanciare una promozione con sconti forti presi di giorno in giorno, fino al 27 febbraio è invece stata lanciata la soluzione chiamata prezzi shock, con al centro alcune riduzioni importanti su smartphone con sistema operativo Android. Gli acquisti potranno essere completati in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, anche con un finanziamento in 20 rate a Tasso Zero, a patto però che la spesa sia pari ad almeno 199 euro.

Volantino Carrefour: i prezzi sono davvero ottimi su tutto

Il volantino Carrefour riserva alcune piccole sorprese, senza però andare a toccare i “mostri sacri” della telefonia mobile, se non l’iPhone 11 in vendita a 859 euro. In alternativa i modelli presi in considerazione appartengono tutti alla fascia medio bassa del mercato, annoveriamo Huawei P30 Lite a 249 euro, Galaxy A70 a 349 euro, Galaxy A20e a 149 euro, Huawei Y6 a 129 euro, Xiaomi redmi Note 8T a 189 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 uro, Galaxy A40 a 199 euro e Motorola G8 Plus a 229 euro.

