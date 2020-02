Vodafone affronta la fine di febbraio con 3 offerte low cost

L’obiettivo di Vodafone, perché ancora non l’avesse capito, è quello di recuperare utenti proprio a spese della concorrenza. La nota azienda anglosassone che da anni domina il panorama della telefonia mobile e non solo sta provando in ogni modo a riprendere in mano le redini del gioco.

Queste gli sono stati scippate ormai da qualche tempo da Iliad, che anche non conseguendo gli stessi numeri, sembra fare incetta di utenti a spese degli altri gestori. Tra le vittime preferite del nuovo provider proveniente dalla Francia c’è proprio Vodafone, che ha perso tanti clienti durante gli ultimi due anni. Proprio per questo ora lo scopo è lanciare le sue offerte migliori per portare di nuovo a casa parte del pubblico scappato.

Vodafone: ecco le offerte che potrebbero riportare a casa tantissimi utenti scappati via, tutti i dettagli

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB