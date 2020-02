Truffe online e tentativi di phishing diffusi via email non danno tregua ai vari utenti, che ricevono giornalmente numerose comunicazioni fraudolente capaci di prosciugare carte di credito e conti correnti. Ad esser presi di mira dagli ultimi tentativi di frode, infatti, sono soprattutto i clienti di alcuni istituti bancari, i quali stanno ricevendo comunicazioni fittizie che si pongono l’obiettivo di sottrarre dati personali e codici di accesso che permettono di arrivare ai risparmi delle vittime. Diventa sempre più importante, quindi, imparare a difendersi e, in particolar modo, a riconoscere gli inganni.

Phishing: ancora numerose truffe attaccano gli utenti via email!

I tentativi di phishing attaccano gli utenti presentandosi soprattutto via email. Anche negli ultimi giorni, infatti, sono stati segnalati attacchi fraudolenti rivolti ai clienti di specifici istituti bancari; arrivati attraverso email ben fatte che possono far cadere in trappola anche i più esperti.

Entrando nel dettaglio, le comunicazioni recentemente segnalate hanno tentato di intaccare i conti dei clienti Unicredit, BNL e Intesa Sanpaolo. I titolari di conti correnti hanno, infatti, ricevuto email che li esortavano ad aggiornare i loro dati attraverso un link da utilizzare per accedere rapidamente al sito della banca. Il testo creato dai malfattori appare molto convincente. Ma è sempre utile ricordare che nessun istituto bancario affidabile procede con tale richiesta né inserisce link di accesso rapido alla pagina.

E’ fondamentale in caso di dubbi contattare telefonicamente la banca in questione; verificare che l’indirizzo di provenienza della mail corrisponda a quello dell’ente; non cliccare sui link, e soprattutto non cedere i propri dati per alcun motivo.