TIM è costantemente impegnata per rendere ancora più ricca la sua già importante offerta nel campo dell’intrattenimento. Da tempo, il gestore di telefonia italiano ha scelto di puntare sulla piattaforma TIMvision. Il portale dedicato alla trasmissione di film e serie tv in streaming oggi può essere considerato un degno rivale di Netflix o Amazon Prime Video.

TIM, gli utenti possono attivare Sky e DAZN con un’unica spesa

Il desiderio di investire in maniera maggiore su TIMvision, ha portato TIM a stipulare due accordi strategici con Sky e DAZN. L’obiettivo è quello di rendere TIMvision una certezza anche per la trasmissione di sport e calcio.

Particolarmente vantaggiosa per gli abbonati di TIM è la partnership con Sky. Tutti gli abbonati in possesso di una TIMvision Box hanno la possibilità di accedere direttamente ai contenuti di Sky grazie all’app NOW Tv. Su TIMvision si potranno vedere quindi grandi eventi in streaming tra cui la Serie A, la Champions League, senza dimenticare i grandi tornei di tennis ed il ritorno di Formula 1 e motomondiale.

Per rendere ancor più completa la proposta in campo sportivo, TIM ha messo a punto anche un accordo con DAZN. Utilizzando sempre un TIMvision Box, i clienti di TIMvision potranno vedere i tre match di Serie A non trasmessi da Sky, la Serie B e la Liga Spagnola.

La vera convenienza è però nel prezzo. Grazie a TIM sarà possibile attivare un unico ticket Sport con inclusi i canali di Sky ed i contenuti di DAZN. Il costo univoco per il ticket Sport è di 29,90 euro al mese.