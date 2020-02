Spotify semplifica la ricerca di nuovi podcast

Spotify ha spostato diversi elementi dell’interfaccia per caricare anticipatamente informazioni utili nella parte superiore dello schermo. Ciò è più evidente con il nuovo posizionamento delle descrizioni. Ora si trovano sotto il pulsante “Segui” nel nuovo design, il che significa che non è necessario scorrere per scoprire di cosa tratta uno spettacolo. Sotto la descrizione, Spotify ha tag di genere nidificati che puoi toccare per trovare podcast simili.

Spotify, i podcast sono in crescita insieme ai trailer

Tuttavia, la modifica più significativa è che la nuova interfaccia posizionerà gli episodi “trailer” in cima all’elenco degli episodi. Se sei un ascoltatore frequente di podcast, probabilmente hai ascoltato gli episodi del trailer senza necessariamente saperlo. Sono brevi clip da uno a due minuti progettate per darti un’idea di cosa tratta uno show senza ascoltare un episodio completo. Anchor, una delle società acquisite da Spotify lo scorso anno, ha recentemente aggiunto una funzionalità alla sua app per rendere più semplice la creazione di episodi di trailer per i podcaster fai-da-te, quindi non sorprende vedere Spotify dare maggiore enfasi su di essi.

Nell’ultimo anno e mezzo, Spotify ha apportato grandi e piccole modifiche alla sezione podcast della sua app. Ad esempio, la società ha recentemente fatto in modo che tu possa aggiungere episodi di podcast alle playlist e creare una playlist quotidiana che presenta nuovi consigli. La riprogettazione di oggi è probabilmente solo l’inizio di cambiamenti e miglioramenti che l’azienda ha pianificato per il 2020.