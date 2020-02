Lo scorso 6 febbraio l’azienda cinese Realme ha annunciato ufficialmente sul mercato il nuovo entry-level Realme C3. Nonostante ciò, l’azienda ha deciso di svelare ufficialmente una nuova variante del device dotata di qualche piccolo aggiornamento rispetto alla variante standard.

Realme C3 con tripla fotocamera posteriore è ufficiale

Andiamo ad analizzare brevemente le piccole novità che porta con sé questa nuova variante. La versione standard di Realme C3 ha un comparto fotografico composto da una dual camera posteriore con sensori fotografici da 12+2 megapixel. La nuova variante, però, porta come novità un terzo sensore, sempre da 2 megapixel, il quale verrà sfruttato per effettuare scatti in modalità macro. Altra differenza rispetto alla versione standard risiede nella presenza sulla nuova variante di un sensore biometrico fisico per lo sblocco del device, il quale è posto sul retro al centro della backcover.

Le differenze tra le due varianti finiscono qui. Il resto della scheda tecnica, infatti, risulta praticamente identico. Realme C3 con tripla fotocamera è infatti sempre dotato di un display IPS con notch a goccia con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione HD+. Il SoC montato a bordo del device è sempre il processore MediaTek Helio G70, supportato da tagli di memoria da 2/3/4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno, espandibili tramite microSD.

Prezzi e disponibilità

La nuova variante dell’entry-level a marchio Realme sarà disponibile all’acquisto in Thailandia nelle colorazioni Blazing Red e Frozen Blue. Il prezzo di vendita del device sarà pari a 3999 THB, cioè pari a circa 112€ al cambio attuale. Si tratta quindi di un leggero aumento del prezzo, dato i piccoli aggiornamenti che sono stati apportati.