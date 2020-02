Mentre Sony non ha ancora rivelato i suoi piani ufficiali per PlayStation 5, la società ha recentemente depositato un brevetto presso l’OMPI per un nuovo controller di movimento. Questo controller di movimento è dotato di sensori di impronte digitali ed è in grado di identificare dove le dita colpiscono il pannello del sensore. I sensori possono essere utilizzati per diverse interazioni in giochi VR o sparatutto.

PlayStation 5: le funzioni del controller saranno differenti da quelle di altri suoi simili

Il brevetto mostra anche che il controller presenta una striscia sottile che mostra sia sensori di impronte digitali che infrarossi. Ciò significa che quando la mano di un giocatore si avvolge attorno al controller, le sue dita toccano i sensori. Con entrambi gli scanner IR e di impronte digitali, il controller può persino rilevare come si muovono le dita e la distanza tra loro per controllare il multitouch.

Le informazioni verranno quindi inoltrate alla console utilizzando l’infrarosso. Questo è un sistema differente da Vive Cosmos di HTC e Oculus Quest di Facebook, i quali utilizzano le telecamere sull’auricolare per tracciare i movimenti. Inoltre, il controller PS5 presenterà un pulsante di attivazione in alto con i sensori in basso. L’altro lato ha il joystick e i pulsanti di controllo DualShock. C’è anche una cintura per la presa. È importante notare che i brevetti non sempre giungono a buon fine, quindi è sempre bene prendere con le pinze determinate informazioni che ci pervengono. Non è ancora chiaro quindi nulla per quanto riguarda la PlayStation 5, continueremo ad aspettare.