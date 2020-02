Le passa a Wind del mese di Febbraio racchiudono al proprio interno incredibili bundle da non lasciarsi assolutamente sfuggire nell’estremo tentativo di risparmiare il più possibile, godendo nel contempo anche di minuti, giga e SMS da utilizzare verso ogni numero di telefono in Italia.

Le migliori soluzioni, come purtroppo accade praticamente sempre, sono però distribuite esclusivamente in versione operator attack, ergo risultano essere raggiungibili solo ed esclusivamente dagli utenti che si ritrovano in possesso di determinati requisiti, come appunto la provenienza da un operatore virtuale o da Iliad stessa (ricordate l’esclusione di ho.Mobile e Kena Mobile).

Oltre a questo, è bene rammentare la presenza di un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale il consumatore che richiederà la portabilità verso altra azienda sarà costretto a pagare una penale del valore di 15 euro, addebitata direttamente sul metodo di pagamento scelto in fase di registrazione.

Passa a Wind: quali sono le offerte da non lasciarsi sfuggire

Le passa a Wind da non lasciarsi assolutamente sfuggire nel corso del mese corrente restano comunque di altissima qualità, conosciamole nel dettaglio:

All Inclusive Special 50 – promozione riservata agli utenti di TIM, Vodafone , Kena Mobile e ho.Mobile – prezzo di 9,99 euro al mese – al suo interno sono stati posizionati 200 SMS, 50 giga e minuti illimitati verso tutti.

– promozione riservata agli utenti di , Kena Mobile e ho.Mobile – prezzo di al mese – al suo interno sono stati posizionati 200 SMS, 50 giga e minuti illimitati verso tutti. All Inclusive 50 Flash – promozione riservata agli uscenti da Iliad o MVNO (esclusi i suddetti) – prezzo di 6,99 euro al mese – sono posizionati all’interno 50 giga di traffico dati, 200 SMS e illimitati minuti per chiamare ogni numero in Italia.

Il costo di attivazione da sostenere equivale a 19,99 euro per la Special 50 e di 21,98 euro la All Inclusive 50 Flash (ma include tutto).