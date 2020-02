La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come ben saprete, propone ogni settimana dei nuovi contenuti sul proprio catalogo, in modo da non stancare mai i propri utenti.

Ovviamente per quanti ne aggiunga, altrettanti ne toglie, proprio per poter soddisfare tutti i gusti degli utenti. Dopo aver parlato del suo poco successo agli Oscar 2020, oggi andremo a scoprire tutti i contenuti che arriveranno sulla piattaforma nei prossimi giorni.

Netflix: i contenuti in arrivo nei prossimi giorni

Partiamo subito con giovedì 20 febbraio 2020, giorno in cui sbarcherà sulla piattaforma il film Amabili Resti, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Alice Sebold. Il film è ambientato nella Pennsylvania degli anni ’70 dove la quattordicenne Susie è stata uccisa ed è intrappolata in una dimensione onirica fra cielo e terra. Da questo posto guiderà la propria famiglia alla scoperta del proprio assassino.

Il giorno dopo sbarcherà la prima stagione della serie tv Gentefied, che parla di tre cugini di origine messicana che cercano di realizzare il sogno americano, anche se significherà mettere in pericolo ciò che hanno di più caro. Lunedì 24 febbraio 2020 arriverà finalmente la quinta stagione di Better Call Saul, la trasformazione di Saul Goodman, iniziata nel finale della quarta stagione, porterà diversi cambiamenti.

Gli ultimi giorni di febbraio saranno ricchi di nuovi contenuti, il 26 per esempio sbarcheranno le serie TV Ash vs Evil Dead, I Am Not Okay With This, Altered Carbon il giorno successivo e il 28 febbraio 2020 il film Raccontami di un Giorno Perfetto. A questo punto non ci resta che attendere ancora qualche giorno per iniziare a gustarci i nuovi contenuti.