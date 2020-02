L’attesissimo Honor 9X Pro arriverà ufficialmente in Europa e anche in Italia il prossimo 24 febbraio 2020. Purtroppo però, non potrà usufruire dei servizi Google, che hanno penalizzato fino ad oggi soltanto i terminali Huawei.

La conferma sulla data di lancio e sulla mancanza di tutte le applicazioni Google è arrivata direttamente dal Presidente dell’azienda, George Zhao, sul proprio profilo ufficiale Facebook.

Honor 9X Pro arriverà in Italia il 24 febbraio 2020 senza applicazioni Google

Il Presidente Zhao senza troppi giri di parole ha fissato l’evento di presentazione per il prossimo 24 febbraio 2020, sottolineando che a bordo di Honor 9X Pro ci saranno solamente i Huawei Services al posto di quelli solitamente presenti di Google. Per l’azienda si tratta del primo smartphone in assoluto a cadere di fronte alle imposizioni volute dal Presidente americano Donald Trump, in attesa di capire come si evolverà la situazione in seguito all’ultima proroga che ha spostato la scadenza del ban definitivo ad aprile 2020.

Ecco l’annuncio ufficiale di Zhao: “Entusiasta di annunciare che il primo telefono HMS HONOR con chipset 7nm Kirin 810 – # HONOR9XPro – arriverà sui mercati globali! Offre capacità di intelligenza artificiale superiori riducendo al contempo il consumo di energia, offrendo prestazioni potenti e offrendo un’esperienza di gioco eccezionale. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni il 24 febbraio! #UpforXtraordinary“.

Vi ricordo che lo smartphone in questione monta un display Full GD da 6.59 pollici, un processore Kirin 810 composto da due core Arm Cortex-A76 e 8 GB di memoria RAM insieme a 128/256 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB con MicroSD. Monterà il sistema operativo Android 9.0 e anche 3 fotocamere posteriori e una frontale. La batteria, infine, sarà di 4.000 mAh. Non ci resta che attendere meno di 10 giorni per scoprire tutti gli altri dettagli.