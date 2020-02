Nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio, moltissimi utenti hanno segnalato la presenza di problemi con il segnale dell’operatore 3 Italia. Il boom di segnalazioni sembrerebbe essersi verificato attorno alle 15:30, per poi proseguire nel corso del tardo pomeriggio con altri utenti a inviare feedback sulla piattaforma Downdetector, un sito creato ad hoc per tenere gli internauti aggiornati su queste eventualità.

Al momento non sembrerebbe neppure essere stato diramato un comunicato ufficiale sul rallentamento.

Come visibile dalla mappa creata dal sito, il down sembrerebbe aver interessato pressoché tutti i capoluoghi di regione e la Capitale, andando quindi ad attestarsi soprattutto nelle città di Torino, Milano, Genova, Verona, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Bari. Meno colpite, invece, le città di Venezia, Firenze, Parma e Trento.

Down 3 Italia: rallentamenti diffusi su tutta la penisola

Continuano a pervenire segnalazioni dagli utenti anche in questo momento. Scorrendo i commenti, la situazione non sembrerebbe essersi ancora ripristinata: sono in molti a lamentare l’assenza di segnale per chiamate o per connessione ad internet, ed in più molti clienti Tre riferiscono una condizione di blackout totale che impedisce di effettuare qualsiasi operazione di rete.

Downdetector in tal senso risulta uno strumento di primaria importanza: grazie al principio di funzionamento basato sul feedback da parte degli utenti, rappresenta il primo campanello d’allarme attraverso cui constatare se effettivamente il rallentamento dipende dal proprio dispositivo o sia da attribuire all’operatore stesso.

Attualmente non è dato sapere se l’operatore 3 Italia abbia preso in carico le segnalazioni del problema. D’altra parte questi rallentamenti sono piuttosto frequenti e si verificano anche più volte l’anno per ogni operatore: per questo motivo, è meglio conoscere quali siano gli operatori che creano più disservizi e soprattutto come affrontare una situazione del genere.

In basso, un’immagine della mappa dei disagi elaborata da Downdetector in contemporanea con l’arrivo delle segnalazioni da parte degli utenti.