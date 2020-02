Sembra che l’AirTag, di cui ultimamente si sta parlando spesso quando si parla di Apple, verrà lanciato entro il terzo trimestre del 2020. La voce proviene dall’affidabile analista Ming-Chi Kuo ed è stata segnalata per la prima volta da 9to5Mac. Kuo afferma che Apple ha in programma di produrre decine di milioni di dispositivi di localizzazione Bluetooth entro la fine dell’anno. Considerata la data di rilascio del terzo trimestre 2020, è probabile che gli AirTag vengano svelati durante l’evento iPhone di settembre di Apple.

Apple: l’AirTag risulta simile agli altri tracker Bluetooth, ma non troppo

C’è anche la possibilità che AirTag possa essere rivelato al WWDC data la sua categoria di prodotti completamente nuova per il gigante della tecnologia. Secondo quanto riferito, il tracker Bluetooth simile a una piastrella, verrà utilizzato per localizzare oggetti nel mondo che per noi sono importanti come uno zaino o un bagaglio. Sebbene molto simile ai tracker di Tile , Apple sarebbe in grado di sfruttare i milioni di iPhone, iPad e Mac già nelle mani delle persone per creare una rete crowdsourcing di dispositivi in ​​grado di localizzare AirTag.

Si dice che si sia anche il chip U1 nell’AppleTag. Questo chip, presente nella serie iPhone 11 , consentirebbe allo smartphone di visualizzare più precisamente la posizione del tag. La funzione funzionerebbe solo con iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro max di Apple, dato che questi sono gli unici dispositivi dotati del chip U1. Voci sull’esistenza dell’AppleTag sono apparse per la prima volta nell’aprile del 2019 e tra poco non saranno più delle voci.