Il volantino Comet garantisce un risparmio ai livelli massimi con le nuove incredibili offerte pensate dall’azienda per gli utenti che vogliono acquistare sia stando comodamente seduti sul divano di casa, che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Fino al 19 febbraio, infatti, è attiva la soluzione chiamata “Il risparmio sale a quota 2000“, al suo interno trova prima di tutto posto un classicissimo Tasso Zero in 20 mesi, l’utente può richiedere un prestito senza interessi da restituire all’azienda versando rate direttamente tramite il proprio conto corrente bancario (ovviamente a zero interessi).

Volantino Comet: tutti i prezzi più bassi in circolazione

Il volantino Comet riesce comunque a soddisfare pienamente le richieste dei consumatori, in quanto combina al proprio interno offerte sui top di gamma del momento, come il Samsung Galaxy S10 in vendita a soli 699 euro, nonché dispositivi afferenti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile.

Uno dall’interessante rapporto qualità/prezzo è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, dispositivo in vendita oggi a soli 269 euro, ma comunque in grado di garantire prestazioni complessivamente elevate con il minimo sforzo. Ancora più economico è infine lo Xiaomi Redmi Note 8T, un modello da soli 169 euro, effettivamente inferiore al precedente, ma superiore di tanti altri prodotti della stessa fascia di prezzo.

Il volantino ovviamente non si ferma qui, se volete conoscere nel dettaglio ogni singola offerta, sconto o riduzione pensata anche su categorie merceologiche completamente differenti, collegatevi al seguente indirizzo.