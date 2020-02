Unieuro torna alla origini lanciando una campagna promozionale davvero ricchissima di occasioni e di sconti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, proprio se siete alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, e poi acquistare una seconda volta sempre in negozio.

Con il volantino chiamato “E’ amore al primo acquisto”, infatti, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di ricevere un buono sconto del valore di 20 euro ogni 100 euro di spesa (ovviamente sono cumulabili), senza dover sottostare a limitazioni troppo pressanti. A conti fatti potrà scegliere quasi ciò che vuole in negozio, sono da considerarsi esclusi iPhone, Apple Watch, smartphone con schermo pieghevole, Dyson, iRobot, il pellet e tutti i servizi digitali.

Per i codici sconto e le offerte Amazon, non dimenticate di ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: ecco cosa lo rende speciale

Il meccanismo che rende il volantino Unieuro ancora più speciale è però legato alla possibilità per l’utente di ricevere ugualmente i buoni sconto, anche acquistando dispositivi già scontati, ecco allora che diventano particolarmente interessanti le seguenti offerte.

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, non possiamo che apprezzare la presenza di Samsung Galaxy S10 Lite a 679 euro, Galaxy A71 a 479 euro, LG K40S a 129 euro, Oppo Reno 2 a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, Motorola One Macro a 159 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, passando anche per Motorola E6 Play a 99 euro, Huawei P30 Pro a 649 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, Huawei P smart 2019 a 159 euro, Asus ZenFone 5Z a 359 euro, ZenFone Max M1 a 119 euro o Wiko Y60 a soli 69,99 euro.

Tutti gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, potranno essere completati sia online che nei punti vendita in Italia.