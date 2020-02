SpaceX ha perso un altro booster Falcon nel mare

Stamattina, alle 10:05, SpaceX ha lanciato con successo il suo quinto lotto di satelliti Internet Starlink tramite un razzo Falcon 9. Sfortunatamente, non è riuscito a far atterrare il booster del razzo come previsto.

Il booster avrebbe dovuto atterrare su una nave drone, chiamata Naturalmente “I Still Love You”, circa otto minuti e 24 secondi dopo il lancio. Invece, il booster ha fatto un “atterraggio morbido” nell’oceano vicino alla nave.

Falcon 9 B1056.4 has missed the drone ship. pic.twitter.com/259Yh545uy — Chris B – NSF (@NASASpaceflight) February 17, 2020

SpaceX si è specializzato sempre di più sugli atterraggi negli anni nonostante l’incidente

SpaceX è diventato abbastanza bravo nell’atterraggio e nel riutilizzo dei suoi booster, ma questa non è la prima volta che viene perso in mare. Nel 2018, un booster core è precipitato direttamente nell’oceano . Lo scorso aprile, la compagnia è riuscita a far atterrare tre booster Falcon Heavy , ma il booster core, che è atterrato su Of Course I Still Love You, è caduto dalla nave drone mentre tornava a terra. Quindi, a giugno 2019, due booster laterali sono atterrati con successo a Cape Canaveral, ma il booster centrale ha perso la nave di qualche metro .

Tuttavia, il booster utilizzato stamattina ha battuto un record SpaceX per il più veloce inversione di tendenza. Prima della missione odierna, il booster è stato lanciato 63 giorni fa il 16 dicembre. Il precedente record della società per il riutilizzo del booster era un turnaround di 72 giorni di un booster Block 4 usato per lanciare le missioni TESS e CRS-15 per la NASA nel 2018. Mentre SpaceX accelera la sua costellazione di Starlink , cercherà di ridurre il suo turnaround tempo ancora di più.