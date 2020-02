Dopo averlo ammirato in un primo video, ecco che l’azienda giapponese ha annunciato ufficialmente sul mercato giapponese il suo nuovo top di gamma Sharp Aquos R5G. Quest’ultimo si contraddistingue dalla concorrenza per la presenza di un design piuttosto particolare e originale.

Sharp Aquos R5G: un top di gamma con due notch

Il nuovo smartphone di punta dell’azienda, come già anticipato, si presenta con un design molto insolito. Sulla parte frontale del device, infatti, troviamo ben due notch, proprio come su un precedente dispositivo presentato diverse settimane fa. Nello specifico, abbiamo un notch a goccia in alto e un notch un po’ più esteso in basso, dove è collocato il sensore biometrico per lo sblocco.

Dal punto di vista prestazionale, abbiamo uno smartphone top di gamma alimentato dal processore Snapdragon 865 di Qualcomm. A supporto sono presenti 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.0 e non manca il supporto alla connettività 5G (come suggerito anche dal nome). Il display montato a bordo è invece un pannello IPS con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione QHD+ e con un refresh rate pari a 120Hz.

Il comparto fotografico del nuovo Sharp Aquos R5G è composto da una quad camera posteriore con sensori fotografici rispettivamente da 12(con OIS)+12(teleobiettivo con OIS)+48(grandangolo) megapixel più un sensore ToF 3D. La selfie camera è invece caratterizzata da un sensore fotografico da 16 megapixel.

Al momento non conosciamo ancora il prezzo di vendita ufficiale di questo smartphone, anche se l’azienda ha comunque reso noto che sarà disponibile per il mercato giapponese dalla prossima primavera.